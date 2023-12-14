«المصري للدراسات الاستراتيجية»: «الوطنية للانتخابات» أدت عملها باحترافية كاملة

قال محمد مرعي مدير المرصد المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن خروج المشهد الانتخابي بهذه الصورة التي أبهرت الداخل والخارج، لاقت إشادة ملايين المصريين، إضافة إلى إشادة كبيرة من دول العالم، وانعكست في تغطيات الإعلام المحلي والدولي، وتقرير المنظمات المعنية بمراقية الانتخابات الرئاسية 2024، ترجع إلى أداء الهيئة الوطنية للانتخابات.

إدارة العملية الانتخابية باحترافية كاملة

وأضاف «مرعي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» عبر قناة «dmc»، أن الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت باقتدار في إدارة العملية الانتخابية باحترافية كاملة، إضافة إلى نجاحها في إزالة كل العوائق أمام الناخبين خلال إدلائهم بأصواتهم بلجان الاقتراع.

التنظيم وسهولة إجراءات التصويت بدأت من انتخابات المصريين بالخارج

وأردف مدير المرصد المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن التنظيم وسهولة إجراءات التصويت، بدأت من انتخابات المصريين بالخارج، وصولا إلى انتخابات الداخل التي حصلت على إشادات واسعة، لافتا إلى أن جميع السفارات والقنصليات المصرية، كانت مجهزة والإجراءات كانت تسير بسلاسة.