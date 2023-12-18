وزير قطاع الأعمال يبحث إقامة مدينة متكاملة على مساحة 2000 فدان بالقاهرة

بحث الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إقامة مدينة جديدة متكاملة على مساحة ما يقرب من 2000 فدان بجنوب القاهرة، وذلك خلال اجتماع عقده ضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية العمرانية والتخطيط والتسويق و الدراسات البيئية والتنسيق العمراني.

جاء الاجتماع في إطار التوجه العام للدولة لتحقيق التنمية المستدامة وإنشاء مجتمعات عمرانية ونوافذ حضارية لخدمة المناطق المستهدفة والارتقاء بالخصائص السكانية لكل منطقة.

وناقش الاجتماع مساحات الأراضي المتاحة وكذلك التي يمكن ضمها لإقامة مدينة سكنية متكاملة ومقترحات البناء والتسويق والطابع العمراني لتوفير مجتمع حضاري يمكن من خلاله النهوض بالمناطق المحيطة في مناطق جنوب القاهرة والجيزة.

وأكد الدكتور عصمت أهمية إقامة مدينة جديدة متكاملة داخل محافظتي القاهرة والجيزة، مشيراً إلى ضرورة جذب القطاع الخاص والاستفادة من خبراته فى مجال التطوير العقاري واستثماراته في إطار التوجه نحو زيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، ورفع كفاءة استغلال أصول الدولة.

طالب الدكتور عصمت بوضع خطة شاملة وآمنة ومرنة لإقامة مدينة جديدة تحقق أعلى عائد اقتصادي ممكن وتتماشى وخطة الدولة للتنمية المستدامة وتطوير مختلف المناطق.

وأشار إلى أهمية شمول المخطط والدراسة استهداف كافة الشرائح المجتمعية وإقامة مناطق خدمية متطورة لخدمة المناطق المحيطة.

وأوضح أن مساحة الأراضي وموقعها المتميز والخصائص السكانية في المنطقة وغيرها تؤكد الحاجة إلى دراسة شاملة تكون عامة وقطاعية لكل مجاورة أو حي سكنى بما يحقق العائد الاقتصادي والفائدة المجتمعية والحضارية.