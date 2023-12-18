«الوطنية للانتخابات»: مصر تجني ثمار الديمقراطية اليوم

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ مصر تعيش يوما تاريخيا تجني فيه ثمار الديمقراطية، حيث نحتفل اليوم معا بوصول الانتخابات الرئاسية إلى محطتها الأخيرة بإعلان النتيجة.

وأضاف بنداري خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد الآن لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، أنّ الهيئة لم تدخر جهدا لإخراج العملية الانتخابية في أبهى صورها، والتزمت بالشفافية والدقة والنزاهة.