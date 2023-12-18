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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«الوطنية للانتخابات»: مشاركة شعبية غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية 2024

كتب:

بسمة عبدالستار
02:42 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ مصر تحتفل اليوم بوصول قطار الانتخابات الرئاسية 2024 إلى محطته الأخيرة، والتي جاءت معبرة عن إرادة الشعب.

وأضاف البنداري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، أنّ الانتخابات الرئاسية 2024 كانت نموذجا مشرفا، ووجدنا مشاركة شعبية غير مسبوقة في انتخابات الرئاسية 2024.

 

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