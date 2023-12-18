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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«المؤتمر» يهنئ السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة: رجل المرحلة وصاحب سياسة حكيمة

كتب:

محمد أباظة
03:30 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
حزب المؤتمر

حزب المؤتمر

قدّم حزب المؤتمربرئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس القبائل العربية، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية جديدة.

وأوضح حزب المؤتمر، أنّ الرئيس السيسي هو رجل المرحلة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية المستدامة والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة، وأنّه يستحق الفوز عن جدارة واستحقاق، وهذا الفوز ترجمة حقيقية للسياسات الحكيمة التي يتبعها داخليا وخارجيا.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأكد حزب المؤتمر، أنّ الرئيس السيسي يحظى بشعبية كاسحة من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية لما قدمه من جهود عظيمة وتضحيات من اجل وطننا الغالي.

وأشار حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، إلى أنّ الشعب المصري كافة يشعر بالفخر عندما يتحدث الرئيس السيسي الزعيم الوطني والمخلص والقائد والمقاتل الباسل، الذي نجح في إفشال مؤامرات قوى الشر والظلام والإرهاب في تحويل سيناء إلى إمارة إرهابية داعشية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.