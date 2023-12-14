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انتخابات المصريين بالداخل

نائب رئيس «المؤتمر»: الانتخابات الرئاسية نموذج يحتذى به في النزاهة والشفافية

كتب:

أحمد الشرقاوي
03:01 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر

اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر

أكّد اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أنَّ الانتخابات الرئاسية التي جرت في مصر يوم أمس تمت بنزاهة وشفافية كبيرة، ودون أي تجاوزات تستوجب الطعن عليها.

وقال «فرحات» في بيان له، إنَّ الانتخابات تمت في جو من الهدوء والانتظام، وتم توفير بيئة متساوية لكل المرشحين، وتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الديمقراطي بحرية، مضيفًا أنَّ اللجان الانتخابية كانت مؤمنة بشكل كافٍ، وتم توفير فرصة للرقابة والمراقبة من قبل المراقبين المحليين والدوليين، الذين قدموا تقارير بناءة حول سير الانتخابات.

وأشار إلى أنَّ وجود قاضٍ لكل صندوق، خلال عملية التصويت، عزز من نزاهة وحيادية الانتخابات، معتبرا أن الانتخابات الرئاسية في مصر شهدت تطورًا إيجابيًا في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالنزاهة والشفافية، داعيًا إلى ضرورة استثمار ما تحقق من إنجاز للنهوض بالدولة المصرية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.

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بقلم أحمد الشرقاوي