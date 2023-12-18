«المصريين الأحرار» يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات: نعاهدكم أن نظل خلفكم دوما

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه الساحق في ماراثون الانتخابات الرئاسية والتي جاءت تعبيرًا جليا عن محبة واعتزاز الشعب بالقائد والزعيم.

كما وجّه التحية والاعتزاز إلى شعب مصر العظيم الذي استطاع أن يُثبت دومًا أنّه المٌعلم والبطل وصائب الاختيار والذى سّطر ملحمة جديدة تُضاف للسجلات الحافلة بالانتصارات، حيث وقف الملايين أمام صناديق الاقتراع ليقول في اقتراع ديمقراطي أنّ السيسي وحده صوت الشعب عابر الحدود ونبراسًا على عزة وشموخ وأصالة دولة الحضارة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأكد حزب المصريين الأحرار أنّ نتائج الاستحقاق الدستوري تجسد عمليَا تمسك الشعب بالقيادة حتى يواصل بنيان دولة قوية على أساس الكفاح والنجاح والحماية والبناء ولاتعرف المواربة أو الخذلان؛ وإصرار الشعب على اجتياز الصعاب مع رجل المرحلة صاحب السمات والمواصفات التي تعبر ببلادنا إلي بر الأمان .

وتابع: «سيادة الرئيس نعاهدكم بأن نظل دوما خلفكم، متمنيًا لمصر الخير والازدهار تحت قيادتكم الحكيمة، مؤيدين لسياستكم التى نحن على يقين بأنها سوف تدفع مصر إلى الأمام، لتتبوأ المكانة اللائقة قائدة في المنطقة وبوابة للقارة الافريقية وحصن لكل اشقائها، وفقكم لله وأعانكم على قيادة مصر، ومتعكم بموفور الصحة والعافية، وتحيا مصر».