رئيس «المصريين الأحرار»: على كل حزب إعلان برنامجه لتفادي العشوائية السياسية

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنَّ العمل السياسي الهدف منه تحقيق الرخاء والرفاهية للشعب، ووفقا للأهداف والأيديولوجيات المختلفة تسعى الأحزاب لتحقيق هذه الأهداف، والحياة الحزبية الحقيقية تتطلب إعادة تعريف للحزب السياسي، وبالتالي على الأحزاب في مصر الإعلان عن أهدافها ومبادئها لرسم خريطة سياسية واضحة.

«خليل»: على الأحزاب السياسية إعادة تعريف نفسها

وأضاف «خليل»، في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّه على الأحزاب السياسية إعادة تعريف نفسها وأن يكون لها برنامج واضح سواء اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو صحي أو تعليمي، وعليها تحديد الأهداف وما هي انتماءاتها الفكرية حتى لا نواجه عشوائية سياسية.

التصويت في الانتخابات الرئاسية

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار: «تنمية الصعيد وجهود الدولة الملموسة في جنوب الوادي، وكذلك موقف مصر المعلن تجاه الحرب على غزة ودعم القيادة السياسية للقضية الفلسطينية، ساهما بشدة في خروج غير مسبوق للمصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، لنرى تصويت لوطن وثقة في القيادة السياسية الموجودة، ومصر مليئة بالخير ولا تحتاج سوى لتوجيهه».

واستطرد: «نطالب بوزارة اقتصاد يترأسها خبير اقتصادي لتجميع كافة الخيوط بين الوزارات المختلفة، ما يساهم في الاستغلال الأمثل للموارد وتنفيذ خطط التنمية مع تبسيط القوانين».