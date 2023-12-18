النقابات تهنئ الرئيس السيسي بانتخابه لفترة جديدة: «صحوة سياسية»

هنأت العديد من النقابات المهنية الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية 2024 لفترة رئاسية جديدة.

«الزراعيين»: نقطة تحول فارقة في تاريخ المشاركة السياسية

وأوضحت نقابة المهن الزراعية، في بيان لها، أن إعلان فوز الرئيس السيسي بأعلى الأصوات من جمهور الناخبين يشكل نقطة تحول فارقة في تاريخ المشاركة السياسية على مدار دورات الانتخابات منذ إنشاء النظام الجمهوري وحتى الآن.

وتابعت النقابة أنه كان لافتاً للنظر أن تكون المرأة والشباب فى مقدمة الناخبين بأعداد غير مسبوقة، وهذا يدل على حجم الصحوة السياسية التشاركية لممثلى قطاعات الشعب الذين اعتدنا أن نقسمهم إلى اتجاه اشتراكي وآخر رأسمالي وثالث وسطى، وأصبح لدينا الآن المرأة والشباب فى تطور مفاجئ، خاصة في القرى والنجوع بالريف، حيث اعتادت القرى العزوف عن المشاركة بالانتخابات، فإذا بها تتصدر المشهد الانتخابي وتتفوق على المدن، وإذا كان سكان الريف يتقدمون سكان الحضر، ومن الواضح أن مراكز الدراسات والأبحاث ستقف طويلاً أمام هذا التحول الجديد الذي أضاف لمصر فضيلة المشاركة بجانب فضيلة الاختيار لرئيس من الشعب وبالشعب، ومن أجل الشعب وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت إلى أن جموع الزراعيين بمصر خرجوا بالقرى والنجوع تلبية لنداء الوطن لثقتهم بالقائد الملهم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

«الصيادلة» تهنئ الرئيس السيسي

يتقدم مجلس نقابة صيادلة القاهرة بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي شهدت إقبالا غير مسبوق، ما يعكس مدى وعي الشعب المصري بكل أطيافه وإدراكه للمتغيرات التي حدثت على جميع المستويات، وما يحيط بالبلاد من مخاطر ويؤكد التفافه وثقته ودعمه للرئيس في الحفاظ على الأمن القومي لبلادنا الحبيبة مصر ويؤيده في استكمال مسيرة الإنجازات.

«التمريض»: نتيجة الانتخابات الرئاسية خير دليل عن ثقة المصريين في قيادة الرئيس السيسي

هنأت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بفوزه في الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة، متمنية له دوام التوفيق لرفعة مصر وشعبها العظيم.

وأشارت إلى أن نتيجة الانتخابات الرئاسية خير دليل عن ثقة المصريين في قيادة الرئيس السيسي الرشيدة، والذي عبر بمصر فى لحظات فارقة وعصيبة من عمر الوطن.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود دعم كل أطقم التمريض لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواصلة مسيرة التنمية والبناء فى الجمهورية الجديدة، وتقديم الغالى والنفيس لخدمة المريض المصرى وتطوير المنظومة الصحية في كل محافظات الجمهورية والوصول بها لمستويات عالمية على غرار منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والتى أحدثت ثورة فى المنظومة الصحية بمحافظات المرحلة الأولى.

وقالت إن نقابة التمريض حققت أعلى نسبة تصويت على مدار تاريخها فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بنسبة مشاركة لأعضاء هيئة التمريض بلغت 84% بإجمالي 237962 عضوا على مستوى الجمهورية، وذلك على مدار الانتخابات التى جرت على مدار 3 أيام فى الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر، وذلك وفقًا لما رصدته غرفة الطوارئ المركزية لنقابة التمريض.

وفي الختام، هنأت نقيب عام التمريض جموع الشعب المصري والتمريض بصفة خاصة، بمناسبة فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة، لتحقيق خطة الدولة المصرية للتنمية 2030.

رئيس نقابة الكيماويات يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأ المهندس عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية مصر 2024، وتجديد ثقة الشعب المصري فيه لولاية رئاسية جديدة

وأكد رئيس نقابة الكيماويات، أن الانتخابات الرئاسية 2024، سيخلدها التاريخ المصرى، بسبب حجم الإقبال غير المسبوق وتنوع الناخبين من شباب وعمال ومرأة وكبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، التى شهدتها لجان الاقتراع.

وأشار حمدي إلى أن الحشود التي شهدتها لجان الاقتراع لاختيار الرئيس السيسي، ما هو إلا تأكيد على دعمهم للقيادة السياسية والالتفاف حول الدولة المصرية فى مواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية، وهو ما يبرهن على أن الشعب المصرى يراهن على القيادة الحكيمة التى تستطيع الحفاظ على استقرار الأمن للبلاد وتنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة التى تحقق نهضة غير مسبوقة.

ودعا الله أن يوفق الرئيس عبدالفتاح السيسي في فترتِه الرئاسيَّة الجديدة؛ لتحقيق آمال الشَّعب المصرى وتطلعاتِه وأحلامِه، والوصول بمصرَ إلى مصافِّ الدول المتقدِّمة.

نقابة الأطباء تهنئ الرئيس السيسي بتجديد الثقة

تقدمت نقابة أطباء مصر بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة انتخابه لفترة رئاسية مقبلة، داعية الله العلى القدير أن يوفقه ويسدد خطاه لمجابهة التحديات والصعاب الداخلية والخارجية لما فيه الخير والنفع لوطننا الغالى وأن ينال أطباء مصر في الفترة المقبلة حقوقهم المشروعة فى بيئة عمل آمنة وقانون مسئولية طبية يحفظ للأطباء والمرضى حقوقهم بما يعود بالنفع على المواطن المصرى والمنظومة الصحية ويحتفظ لمصر بثرواتها البشرية من الكوادر المؤهلة والمدربة.

«العاملين بالغزل والنسيج»: فوز الرئيس السيسي بولاية جديدة جاء بإرادة شعبية

تقدم عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج والأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بالشرقية، بالتهنئة للرئيس السيسي بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي أجريت أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

واستكمالا لما قدمه عمال الغزل والنسيج من جهود حثيثة وتضحيات كبير لمساندة الدولة المصرية وقيادتها السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء الجمهورية الجديدة وجدد رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج العهد برئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة مليئة بالإنجازات، واستكمال لما بدأه من بناء الجمهورية الجديد وإعادة ترتيب الأوراق لتصبح مصر من اقوي الدول في المنطقة.

وأكد أن مصر مستمرة في البناء والتشييد للمشروعات القومية والمزيد من الحماية الاجتماعية لتوفر حياة كريمة للمواطنين وفي تصريحات صحفية، قال الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج أن إعلان فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي هو بداية لولاية نتشارك فيها المسؤولية كل في موقعه والعمل مع الرئيس بإخلاص وأمانة، مشيرًا إلى أن نسبة الأصوات التي حصل عليها الرئيس في الانتخابات إنما تعكس حالة الاصطفاف الوطني.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، إن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة.

«المعلمين» تهنئ السيسي بالفوز بالانتخابات الرئاسية

تتقدم النقابة العامة للمعلمين والنقابات الفرعية بالمحافظات واللجان النقابية للمعلمين بالمراكز والأقسام الإدارية بالجمهورية بَأسْمَى آيات التهانى مقرونة بكل معانى التقدير والاعتزاز، للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية والتى عبر فيها جموع الشعب المصرى على مدى اعتزازهم به رئيساً لكل المصريين، وذلك تقديراً لما قدمه لوطنه وللمواطنين من إنجازات عظيمة من أجل النهوض بمصر المستقبل لتحقيق التنمية الشاملة للوطن.

وأعربت النقابة عن ثقتها فى أنه سوف يتحقق على يديه لجماهير الشعب المصرى كل خير وازدهار، متطلعين إلى دعمه لمسيرة العمل النقابى ورعاية مطالب ومصالح المعلمين وصولاً إلى تحقيق عصر النهضة الحديثة الذي يُعتبر التعليم هو مدخله الحقيقي وبوابته الوحيدة واستكمال مسيرة البناء والجمهورية الجديدة.

عمال «الخدمات الإدارية» للرئيس السيسي بعد فوزه: «ابني.. إحنا دراعك»

بعث مجلس إدارة نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد العمال، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة فوزه بولاية رئاسية قادمة وبأغلبية مطلقة ويعد هذا الفوز انتصارا للوعي السياسي والدستوري لدى المصريين.

كما أشاد مجلس إدارة نقابة الخدمات الإدارية بتعانق مؤسسات الدولة مع الشعب حتى خرجت الانتخابات الرئاسية في أروع صورة أبهرت العالم وهى صورة مشرفة كافية بالرد على المتآمرين.

ثمن مجلس إدارة النقابة دور العمال في الخروج لصناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظا على الأمن القومي المصري واستكمال بناء مشروع الجمهورية الجديدة.

وأكد «المهيري» تنفيذ أكبر برنامج تثقيفي عمالي بخلاف تنظيم المسيرات ابتهاجا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج فرز أصوات الناخبين والتي تم إجراؤها بالداخل والخارج أول شهر ديسمبر الجارى.

عمت الفرحة مقرات التنظيم النقابى عقب الإعلان عن فوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة، حيث ارتفعت صيحات البهجة بين العمال الذين رفعوا صور الرئيس فى تعانق مع علم الدولة المصرية ورددوا هتاف «ابنى.. إحنا دراعك، ليل ونهار معاك».

وتوجه مجلس إدارة النقابة برئاسة هشام فاروق المهيرى وحمدى عرابى نائب رئيس النقابة وحسام حنفى أمين الصندوق وهشام عبد اللطيف الامين العام وعبد الرحمن البيومى عضو مجلس ادارة النقابة عن الشباب ومختار ابو الفتوح عضو مجلس الادارة لشئون الاعلام ومحمد عبد اللطيف الامين العام المساعد وخالد رأفت أمين الصندوق المساعد بالشكر والامتنان الى الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية والشباب والرياضة وكل الوزارات والهيئات والشركات والمؤسسات الانتاجية لتوفير كل الامكانات لنجاح الانتخابات وخروجها بالشكل الديمقراطى.

وتابع المهيري معلنا أن مظاهر برنامج الاحتفالات ستستمر 3 أيام ويتضمن البرامج إنارة واجهة التنظيم النقابي بالليزر وإنتاج فيلم تسجيلى طويل عن إنجازات الرئيس خلال 9 سنوات بخلاف تنفيذ أكبر برنامج توعوى بزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.