«الأعلى للإعلام» يهنئ الرئيس السيسي على انتخابه لفترة جديدة

هنأ الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وجميع أعضاء المجلس والعاملين به، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، وتجديد ثقة الشعب المصري في قيادته الحكيمة واصطفافه وراء الدولة المصرية خلال هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.

وأعرب المجلس عن ثقته البالغة في استمرار تدعيم وترسيخ مسيرة الديمقراطية وحرية الإعلام التى تجسدت معالمها في الانتخابات الرئاسية، وشهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية وفق أعلى المعايير الدولية، وبرهن أبناء الشعب المصري على وعيهم وحسهم الوطني الأصيل.

وأكد المجلس أن الصورة الحضارية التي قدمها المصريون تمثل صفحة جديدة مشرفة في مستقبل الوطن العظيم، ونموذج خلاق يحتذى به في كافة الاستحقاقات الانتخابية القادمة، لتكون الديمقراطية هى البديل الآمن للاستقرار، ومواجهة التحديات وتسليح المجتمع بالوعى ومواجهة الدعاوى المغرضة، مؤكدًا أن الرئيس يقف دائما داعما للإعلام المصري، محفزا لكل مبادرات الابداع، ومشيدا بدوره في حماية الامن والاستقرار، ومنبرًا للوعي وإعلاء الحقائق وتحصين الرأي العام، ضد محاولات ضرب الثقة، إعلام الثقة والطمأنينة وإعلاء شأن الحقائق والموضوعية والمصداقية.

وأشار إلى أن ثقة المصريين في رئيسهم هى التى دفعتهم للخروج الكبير، تفويضا جديدا لاستكمال المشروع العظيم لبناء بلدهم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأمن القومي المصري، وتعظيم الدور السياسي والاقتصادي الفاعل ليس فقط في محيطها الإقليمي ولكن على المستوى الدولي أيضًا، وما شهدته مصر خلال العشر سنوات الماضية من عمل دؤوب مخلص وجاد في مختلف المجالات، يشكل حافزًا قويًا للمضي قدمًا في مسيرة البناء والتطوير، والثقة في رئيسهم الذى استطاع احياء كل محاور القوة وتعظيم شأن الدول المصرية وأهمها الشعب الذي وقف في ظهر الرئيس أثناء عملية تحرير الوطن من الإرهاب وفي مختلف الأزمات والتحديات، ولم تكتسب مصر قوتها طوال السنوات السابقة من المشروعات والإنجازات فقط، وإنما أيضا باستدعاء عناصر الخلود والكرامة والكبرياء في نفوس الناس.

وأضاف: «أننا على ثقة تامة بان الرئيس الذى استطاع العبور بالبلاد في اصعب الأزمات بعد أن كانت مرشحة للسقوط، قادر باصطفاف شعبه وتوفيق المولى عز وجل ان يحقق الآمال ويصل بها غلى بر الأمان».