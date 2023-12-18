«الوطنية للانتخابات»: النزاهة والشفافية والدقة كانت عنوان انتخابات الرئاسة 2024

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الهيئة لم تدخر جهدا كي تخرج العملية الانتخابية بالصورة التي تعبر عن قدر مصر ومكانتها.

وأضاف «بنداري»، في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «لقد كان عنوان الواجب الذي التزمنا به هو الدقة والنزاهة والشفافية، وفي كل خطوة من خطواتنا كنا نجتهد لتطبيق هذه المعايير كي نكون على قدر المسؤولية التي عُهد بها إلينا».

وتابع: «أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر العميق إلى أعضاء الجهات والهيئات القضائية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وللجهاز التنفيذي للهيئة والعاملين به، ولا يفوتني أن أشيد بالتعاون المخلص والبناء الذي أظهرته كل أجهزة الدولة مع الهيئة لضمان سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر في ملحمة تاريخية تعكس التفاني والإخلاص في حب الوطن، وأخص بالشكر وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والمالية والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والهجرة والتنمية المحلية وأشكر المحافظين لما بذل من جهد ودعم وتعاون، كما أشكر وزارات الشباب والنقل والصحة وغيرها من قطاعات الحكومة المصرية ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية».