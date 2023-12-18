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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس «النواب» يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

كتب:

ولاء نعمه الله
03:08 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوليه رئاسة مصر لفترة جديدة، كما قدّم التهنئة باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، مقرونة بأسمى آيات الشكر والتقدير للشعب المصري العظيم الذي قدّم ملحمة وطنية من الاصطفاف الوطني الصادق ليؤكد للعالم كله أنّ الشعب المصري بجميع فئاته يقف خلف قائده داعماً لمسيرته نحو البناء.

وأكد جبالي في بيان عنه، أنّ المواطنين الذين خرجوا بالملايين حريصون على الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيسهم، أثبتوا وبحق أنّهم على قدر كبير من تحمل المسؤولية والوعي الفكري وقدّموا صورة مضيئة للديمقراطية والحرص على بناء المستقبل.

كما وجّه رئيس مجلس النواب، خالص التهنئة القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوليه رئاسة مصر لفترة تالية، داعيا الله العلي القدير أن يعينه على ما حُمل، وأن يكون التوفيق والسداد حليفه دائما.

ووجّه التحية والتقدير لقضاة مصر الذين أداروا العملية الانتخابية بجميع مراحلها بمنتهى المهنية والمصداقية.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.