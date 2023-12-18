الهيئة الوطنية للانتخابات: الشعب المصري بطل هذه الملحمة التاريخية

توجه المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بالشكر والتقدير إلى أعضاء الجهات والهيئات القضائية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية لانتخابات والجاهز التنفيذي للهيئة لعملهم الدؤوب ومواصلتهم الليل بالنهار لكي تخرج العملية الانتخابية بهذا المشهد الاحترافي.

وأشاد «بنداري»، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات حول إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 2024 المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، بالتعاون المخلص والبناء الذي أظهرته كل أجهزة الدولة مع الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر في ملحمة تاريخية تعكس التفاني في حب الوطن مختصًا بالشكر لكل الوزارات منهم الدفاع والداخلية والخارجية والعدل الاتصالات والمالية والتربية والتعليم والتنمية المحلية.

كما وجه الشكر للمحافظين على ما بُذل من جهد ودعم وتعاون، وغيرها من قطاعات الحكومة المصرية وفضلاً عن شكر وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية على نقل المشهد الانتخابي بكل حياد واحترافية، فكان لهم بالغ الأثر في النتيجة المشرفة التي خرجت بها حتى استحقوا بجدارة لقب «شركاء النجاح»،.

وأعرب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن شكره وتقديره للشعب المصري بطل هذه الملحمة التاريخية على تلبية نداء الوطن وإيجابيته الفعالة في مباشرة حقه الدستوري لاختيار من يقوده.