«الوفد» يهنئ السيسي بفوزه برئاسة الجمهورية: نجدد الثقة فيه لاستكمال بناء الوطن

وجّه حزب الوفد، خالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفوزه باكتساح في انتخابات رئاسة الجمهورية، وعلى ثقة جموع الشعب المصري في ربوع البلاد بتوليه زمام الأمور خلال المرحلة الحاسمة التي يمر بها الوطن وتشهدها المنطقة والعالم.

وأكد حزب الوفد ثقته الكاملة في الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي خاض العديد من معارك البناء والتنمية ومحاربة الإرهاب خلال السنوات العشر الماضية لتتبوء مصر مكانتها المرموقة بما يليق بحضارتها ووضعها الإقليمي.

وشدد حزب الوفد على أنّه سيعود إلى دوره الفاعل في المعارضة الوطنية التي تسخر جهودها وإمكانياتها لخدمة الوطن والمصريين، وتكون أحد الأعمدة الرئيسية في دعائم الجمهورية الجديدة.

وجدد حزب الوفد الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يبذله من جهود كبيرة في حماية الجبهتين الداخلية والخارجية، واتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة لحماية حدود البلاد مما يتربص بها من مخاطر.

هنأ المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بولاية جديد في رئاسة مصر، في انتخابات حرة نزيهة يشهد لها الجميع بالشفافية والديمقراطية، ومشهد إيجابي .

وأضاف الجندي في بيان له اليوم، أنّ مصر شهدت انتخابات رئاسية لم يشهد لها مثيل، سادت فيها التنافسية والاحترام المتبادل بين المرشحين، وخلق مساحات واسعة للمتنافسين من خلال الإعلام الخاص أو حتى الحكومي، فضلا عن الإشراف القضائي الكامل الذي ضمن نزاهة العملية الانتخابية.

وأكد مساعد رئيس حزب الوفد، أنّ الانتخابات الرئاسية كانت رسالة للعالم أنّ مصر بها شعب واع ومثقف يدرك جيدا حقوقه وواجباته، ولا يسمح لأحد المساس بها أو الاقتراب من أمنه، وأنّ الجميع على قلب رجل واحد من أجل الوطن واستقراره وحماية أمنه القومي، خاصة في ظل التحديات الصعبة التي تشهدها البلاد وما يحيط بها من مخاطر وأزمات إقليمية.

وثمّن عضو مجلس الشيوخ حالة التنافس والاحترام المتبادل بين المرشحين وأنصارهم والمؤيدين لكل منهم، والذي يؤكد مدى وعي الشعب المصري، فضلا عن ظهور دور الأحزاب الذي أثرى الحياة السياسية من خلال المشهد الانتخابي الذي يشهد له الجميع في الداخل والخارج بالايجابية.

ودعا الجندي جموع الأحزاب والقوى السياسية المصرية للاصطفاف خلف القيادة السياسية وتقديم مقترحاتها وأفكارها وبرامجها لدعم جهود البناء والتنمية، واستغلال حالة الزخم السياسي لتطوير نفسها وحصد مكاسب شعبية كبيرة تعزز من دورها السياسي خلال الفترة المقبلة.