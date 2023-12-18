رئيس جامعة سوهاج يهنئ الرئيس السيسي بفوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية

هنأ الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بفوز ساحق في الانتخابات الرئاسية المصرية، حيث حصل على 89.6% من مجموع أصوات الناخبين، بمشاركة بلغت 66.8%.

وقال النعماني في برقية تهنئة للرئيس السيسي: «أتوجه لسيادتكم بخالص التهنئة القلبية لحصولكم على هذا الفوز الساحق في العملية الانتخابية، والذي جاء نتيجة طبيعية للأداء الوطني المتميز والكفاءة والإخلاص والعطاء الذي قدمتوه فخامتكم، والإنجازات التي شهدتها البلاد خلال الفترة السابقة من مشروعات قومية وتحقيق استقلالية وسيادة قرار البلاد».

وأضاف النعماني: «تحمل النتائج التي أعلنتها الهيئة الوطنية للإنتخابات رسالة واضحة للتأييد الشعبي الجارف من جموع المصريين بالداخل والخارج، لفخامتكم، هذا الشعب العظيم الذي ترفض جيناته الطيبة فيروسات الشر، ويصر بقوة وعزيمة على قهر العدو وصد كافة المؤامرات، لدعم قيادته الوطنية الخالصة، لاستكمال مسيرة البناء وحرب آفة الإرهاب».

وختم النعماني برقيته بقوله: «متمنيا لسيادتكم مزيدا من النجاح والتوفيق، لتحقيق أمال وطموحات الشعب المصري».