حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لـ«قصواء الخلالي»: الانتخابات ستكون الأعلى مشاركة

قال النائب عماد خليل، عضو حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أن نسبة التصويت حتى صباح اليوم تجاوزت 45%، وهي نسبة تاريخية تؤكد الملحمة الوطنية التي قام بها الشعب المصري، ودرجة الوعي لكل الناخبين المصريين.

وتوقع «خليل»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه تتجاوز نسبة المشاركة في هذه الانتخابات ما سُجِّل في مجمل أيام انتخابات 2018، كما ستتجاوز كل نسب الانتخابات الرئاسية السابقة، فالانتخابات الحالية ستكون الأعلى مشاركة ونسبة.

وأشار إلى أن الجميع شاهد المشاركة الكثيفة للسيدات المصريات «عظيمات مصر»، والشباب الحريص على المشاركة، والجامعات التي نظمت عدداً كبيراً من المسيرات لحث الشباب على المشاركة.

ولفت أنه أدلى بصوته في إحدى لجان الوافدين بالقاهرة لاحظ عدد كبير من الناخبين يقفون في صفوف باللجان، مشيدا بالتنظيم الرائع من الهيئة الوطنية للانتخابات والمرونة السريعة، وحل واستجابة للعقبات كلها في تأخير بعض اللجان وغيرها.