حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ترصد إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع

يواصل الناخبون الإقبال على اللجان الانتخابية في القاهرة والإسماعيلية وجنوب سيناء قبل فتح صناديق الاقتراع في يومها الأخير، للإدلاء بأصواتهم في الساعة الأولى من انتخابات الرئاسة، بحسب ما أكدت حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

يُذكر أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات، اتخذت الإجراءات المطلوبة لتسهيل عملية تصويت المصريين في الانتخابات، وعرض تنويهات في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي لكيفية التصويت والإجراءات المرتبطة بهذه العملية.

نزاهة العملية الانتخابية

وحرصت الدولة على وضع التدابير والإجراءات المطلوبة لكفالة نزاهة العملية الانتخابية، وردت الهيئة الوطنية للانتخابات على استفسارات المواطنين ووسائل الإعلام بشأن عملية التصويت، في أكثر من مؤتمر صحفي عقدته الهيئة على مدار الأيام السابقة.

كما حرصت الهيئة على تسهيل عملية التصويت على ذوي الهمم إيمانا من الدولة المصرية بحقهم الدستوري الأصلي في التصويت، ورحبت بوجود مراقبين من منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية الرقابية.