الرئيس الفلسطيني يهنئ السيسي لفوزه بولاية جديدة: استكمال لمسيرة البناء

هنّأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفوزه في الانتخابات الرئاسية بولاية رئاسية جديدة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقال الرئيس الفلسطيني: «يطيب لنا أن نرفع بأحر تهانينا الأخوية، بمناسبة نجاحكم في الانتخابات الرئاسية، ونيلكم ثقة الشعب المصري الشقيق، بانتخابكم رئيسا لجمهورية مصر العربية لولاية جديدة، وهو ما يمثل استكمالًا لمسيرتكم البنّاءة، ومواصلة لتحقيق المزيد من الإنجازات المهمة، وحفاظا على مكتسبات مصر ودورها الرائد عربيا وإقليميا ودوليا، وانشغالها بقضايا الأمة، وفي مقدمتها وقوفكم بثبات إلى جانب شعبنا وقضيته العادلة في الحرية والاستقلال والدولة، خاصة في هذه الأوقات الصعبة».

وجدد الرئيس الفلسطيني الشكر والتقدير للرئيس السيسي على دعمه والشعب المصري الشقيق في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، وعلى جهود مصر الحثيثة لوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة.

وأضاف الرئيس الفلسطيني: «نسأل الله تعالى أن يوفقكم ويسدد خطاكم نحو تحقيق ما تصبون وشعبكم إليه، من أهداف وتطلعات، ونحن على ثقة بأن مصر ستشهد خلال فترة رئاستكم الجديدة، المزيد من التقدم والازدهار».