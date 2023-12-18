المرشح الرئاسي حازم عمر يهنئ الرئيس السيسي: وفقه الله لما فيه مصلحة البلاد

هنأ المرشح الرئاسي حازم عمر، الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي، على حصوله علي ولاية جديدة من 2024 إلى 2030، داعيًا الله عز وجل أن يوفقه لما فيه مصلحة البلاد والمواطنين، متابعًا «يسعدني ويشرفني أن نقدم لرئيس الجمهورية برنامج الحملة ورؤيتها»، مؤكّدًا استمرار حزب الشعب الجمهوري في العمل علي كل ما في صالح الوطن والمواطنين.

وقال حازم عمر، في بيان أصدرته حملته الانتخابية، إنَّه مدار أكثر من 30 يومًا جرت خلالها الانتخابات الرئاسية 2024 عمل بكل جد وإخلاص على عرض برنامجه، واستطاع أن نصل إلى جموع المواطنين، وكان طموحه الفوز بالانتخابات من أجل تطبيق رؤيته وبرنامجه.

واستكمل: «أقدم لكم كل الشكر والتقدير، وأؤكّد لكم بأننا وان لم يحالفنا الحظ في تجربتنا الأولى في الانتخابات الرئاسية 2024 فإننا منذ اليوم سنبدأ مرحلة الإعداد للعودة وبقوة للمنافسة على كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بشكل أفضل وأكثر انتشارا ولن نستثني من ذلك انتخابات الرئاسة القادمة 2030 والتي سيسعي الحزب الي تكليف مرشحا يُحدد في حينها من قبل هيئته العليا».

وأكّدت حملة المرشح المرشح الرئاسي حازم عمر، أنَّه «بعد بيان نتيجة الانتخابات فإننا نحترم ونقدر اختيارات الناخبين، ونعتز بما حققناه في الانتخابات الرئاسية 2024، فبالرغم من كونها التجربة الأولى للحزب في الانتخابات الرئاسية إلا أنها ستظل علامة مضيئة أظهرت قوة الحزب وتماسكه، والتي ظهرت جليا على الأرض، وسنعمل على الاستمرار في تدعيم الحزب والبناء علي ما تحقق استعداداً للاستحقاقات الدستورية القادمة، ونؤكّد أن منهجنا هو المشاركة الفاعلة وخوض الاستحقاقات الدستورية سعيا لتطبيق رؤية الحزب وبرنامجه.

وتابعت الحملة: «كل الشكر لجموع المواطنين الذين سطروا مشهدا وطنيا وحضاريا، ونقول لهم: ما أبديتم من ثقة تدفعنا لمزيد من العمل في خدمتكم والتعبير عن شواغلكم».

وتابعت الحملة: «أعضاء الحملة الرئاسية وجميع أعضاء وقيادات حزب الشعب الجمهوري التنظيمية والنيابية وقواعده الشعبية الذين واصلوا الليل بالنهار في العمل المتواصل وبذلوا أقصى جهدهم،، تطوعا من دون مقابل ولأشهر طويلة من منطلق إيمانهم العميق بقيمة رسالتنا وأهدافنا الوطنية».