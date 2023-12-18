«ابدأ» تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات: نجاح ساحق يؤكد ثقة المصريين

هنّأت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفوزه بفترة رئاسية جديدة، داعين الله أن يوفقه ويسدد خطاه في أداء هذه المهمة العظيمة في رئاسة مصر، آملين تحقيق مزيدٍ من الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة التنمية والبناء.

وتؤكد المبادرة أنّ ما أظهرته نتائج الانتخابات من نجاح ساحق، إنّما يعبر عن ثقة وتقدير جموع الشعب المصري بكل فئاته ويعكس مدى اعتزاز المصريين وتأييدهم لما قام به من عمل دؤوب ومضنٍ، خلال الفترة السابقة في سبيل إعادة بناء الدولة المصرية الحديثة.

كما تُثني مبادرة «ابدأ» على جهود جميع المشاركين والقائمين على العملية الانتخابية ونجاحهم في تنظيم مشهد انتخابي مصري استثنائي بكل معايير النزاهة والشفافية الكاملة، وتوجه ابدأ كل الشكر للشعب المصري الذي كان هو أساس هذا المشهد الديمقراطي المشرف.