«القومي للمرأة» يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات: تتويج لمسيرة الإنجازات

هنّأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، بحصوله على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا ليتولى رئاسة البلاد لفترة رئاسية لمدة 6 سنوات قادمة.

المرأة في عصر السيسي

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أنّ الرئيس السيسي على مدار 10 سنوات مضت نجح في بناء الدولة المصرية، وتثبيت أركانها وصولًا إلى مسيرة التنمية في مختلف المجالات، وهو ما يظهر جليًا من مشروعات ضخمة وإنجازات ملموسة ساهمت في تحسين حياة المواطنين.

وأشارت إلى أنّ المرأة شهدت طوال فترة تولي الرئيس السيسي البلاد عصرًا ذهبيًا آمنت فيه القيادة السياسية بدور المرأة، ومكنتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ووفرت لها كل أشكال الحماية من تشريعات وقوانين تحفظ، وتصون وتراعي حقوقها وحقوق أبنائها.

فوز السيسي تتويج لمسيرة الإنجازات

وأكدت أن فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة يأتي تتويجًا لمسيرة من الإنجازات التي بدأها الرئيس منذ توليه أمانة البلاد في ظروف صعبة؛ ليصل بها إلى بر الأمان، مشيرة إلى أنّه بفوز الرئيس يستمر هذا العصر الذهبي؛ ليحقق للمرأة المصرية المزيد والمزيد من التمكين والمبادرات التي تستهدف النهوض بالأسرة المصرية في الجمهورية الجديدة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أنّ المرأة المصرية أثبتت من جديد بمشاركتها في الانتخابات الرئاسية 2024، أنّها الكتلة الحرجة الأساسية في أي استحقاق دستوري، وتحمل دائمًا الطمأنينة على مستقبل مصرنا الحبيبة، حيث تنتزع حقوقها، وتدافع عن وطنها بكل قوة، وترفع صوتها بثقة ليصبح هو سلاحها أمام العالم.

وأكدت رئيسة المجلس أن ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، بأن عدد من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل والخارج 44 مليونا و77 ألفا و668 صوتا بنسبة مشاركة 66.8%، يعكس مدى وعي الشعب المصري خاصة أنّ هذه النسبة تاريخية، وهو ما يؤكد عزم الشعب المصري على استكمال مسيرة البناء والتنمية والوقف خلف وطنه في هذا التوقيت المهم.