مايا مرسي: العالم يشيد بمشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة سبيكيوزا كازيبوى وانديرا، رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وأكدت أن الغرفة رصدت مشاركة المرأة المصرية بكثافة في العملية الانتخابية.

وأكدت «مرسي» أن المرأة المصرية وصلت في السنوات الأخيرة إلى مواقع قيادية لم تصل إليها من قبل، فلأول مرة على سبيل المثال تصل المرأة المصرية إلى منصب مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومي، ومنصب محافظ وقاضية في كل من النيابة العامة ومجلس الدولة.

مشاركة المرأة في الانتخابات

وأشارت إلى أن مشاركة المرأة في كل المجالات أصبحت أمر حتمي وضروري، لا سيما في ملف الأمن والسلام، لافتة إلى أنه إذا اتيحت للمرأة المساحة التي تستحقها ستعمل على نشر السلام في العالم أجمع.

وأشارت إلى أنها ترأس حاليا بجانب المجلس القومي للمرأة كل من المجلس الوزاري لمنظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيسة الدورة الثامنة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة، قائلة: «لابد أن يكون لدينا جميعا التزام قوى نحو العمل على الدفع بملف المرأة والأمن والسلم، خاصة في الوقت الحالي في ظل ما نشهده حولنا من نزاعات وحروب».

وأوضحت أن برنامج «نورة» لتمكين الفتيات، يأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويستهدف الفتيات من سن 10 حتى 14 عاما، بهدف بناء مهاراتهن ومعارفهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية من أجل تحقيق إمكاناتهن الكاملة داخل أسرهن ومجتمعاتهن وبلدهن.

وأشادت سبيكيوزا كازيبوى وانديرا بالمشاركة الكثيفة للمرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية، قائلة باللغة العربية عن مشاركة المرأة المصرية بأنها ممتازة .

وأشارت إلى أن أوغندا مهتمة بالعمل على تمكين الفتيات وتعليمهن جيدا للوصول إلى المواقع القيادية في كافة المجالات في المستقبل، مشيرة إلى أن المرأة وصلت للعديد من المناصب العليا بأوغندا، وأن نسبة القاضيات في أوغندا تصل إلى 50%.