مايا مرسي لـ«الشاهد»: دستور 2014 ذكر المرأة في أكثر من 20 مادة

استكملت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، توثيق شهادتها حول الـ10 سنوات من الإنجاز والتحدي.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي، خلال لقائها ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، «دستور 2014 ذكر المرأة في أكثر من 20 مادة، حتى ديباجة الدستور كانت تخاطب وتقول المواطنون والمواطنات، فالدستور لم يرى المرأة إلا في إطار الأسرة، فالدستور يقر حقوق المرأة في أكثر من 20 مادة والمادة المخصصة للمرأة المادة 11، وكانت تكفل كل الحقوق للمرأة».

دستور 2014 ذكر المرأة في أكثر من 20 مادة

وتابعت: «ولأول مرة يأتي الدستور بأن تكفل الدولة الحماية للمرأة من كل أشكال العنف، وأن الدولة تكفل وصول المرأة لكل المواقع والمراكز القيادية والقضائية دون أي تمييز، والذي اعتمد عليه في وصول المرأة لمنصة القضاء ومجلس الدولة، والنيابة العامة».