الرئيس السيسي: أجدد العهد ببذل كل جهد للاستمرار في بناء الجمهورية الجديدة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «أجدد العهد مع المصريين بأن نبذل كل جهد للاستمرار في بناء الجمهورية الجديدة التي نسعى لإقامتها وفق رؤية مشتركة تجمعنا ودولة مشتركة تجمع أبنائها في إطار من احترام الدستور والقانون».

وأضاف الرئيس، خلال كلمته بعد فوزه بانتخابات الرئاسة: «تسير الدولة بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية قائمة على العلم والتكنولوجيا محافظة على هويتها وثقافتها وتراثها».

وتابع رئيس الجمهورية: «تضع الدولة بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتسعى لتوفير الحياة كريمة له، فضلا عن امتلاك القدرات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي تحافظ على أمنها القومي ومكتسبات شعبها، وهذه مصر التي نحلم بها جميعا».