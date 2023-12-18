رئيس حزب أبناء مصر: الشعب المصري بعث برسالة وفاء وتقدير للسيسي    

هنأ المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوزه في الانتخابات الرئاسية لست سنوات مقبلة.

وقال رئيس حزب أبناء مصر، إن نسبة المشاركة التاريخية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات بـ66.8% تعبر عن مدى تقدير المصريين وثقتهم في هذا الرجل الوطني النبيل.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف «بركات»: «يجب أن نضع نتائج هذه الانتخابات نصب أعيننا باعتبارها استفتاء حقيقي على ما يقوم به الرئيس السيسي من إصلاحات هيكلية و جهود في التنمية والبناء».

وشدد رئيس حزب أبناء مصر، على دور الأحزاب والقوى السياسية في الحشد والمشاركة ورفع الوعي لدى المواطنين وهو دور وطني تم على أكمل وجه، مؤكدًا أننا أمام انتخابات رئاسية مثالية في ظل اشراف قضائي كامل ومشاركة حقيقية ومتابعة من كافة المنظمات المحلية والحقوقية والعالمية.