أمين مساعد «مصر أكتوبر»: الانتخابات الرئاسية عكست وعي المصريين

قال أحمد الباز، أمين عام مساعد حزب مصر، إنّ إعادة انتخاب المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسي من جديد يؤكد أصالة الشعب المصري ومعدنه الفريد الذي يظهر وقت الأزمات، خاصة وأنّ المصريين حريصون على استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية التي بدأها بعد ثورة يونيو العظيمة.

وهنأ الباز في بيان له منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أنّ مشاركة الشعب المصري القوية في إنجاح العملية الانتخابية تؤكد وعيه العالي وسلوكه الحضاري المتميز وإرادته القوية في تخطي الصعاب والمضي قدما بكل ثقة وثبات في بناء مستقبله في كنف الأمن والاستقرار في بناء مستقبل أفضل لكل المصريين.

الانتخابات الرئاسية 2024

ووجّه الباز التحية لأبطال الجيش والشرطة على تأمينهم العملية الانتخابية في أفضل صورة والخروج بمظهر يليق بحضارة وتاريخ الدولة المصرية، قائلا: «ندعم جهود الرئيس السيسي في التنمية والبناء في كافة المجالات، وندعو الله أن يسدد خطاه لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، من أجل مستقبل مشرق وغد أفضل».

وأشار الباز إلى أنّ نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 ما هي إلا تعبير من الشعب المصري عن ثقتهم في الرئيس السيسي، وأنّه الأحق والأولى بقيادة مصر في هذه المرحلة الحرجة، التي تتطلب رئيسا يحمل صفات الزعيم، ويمتلك مقومات القائد.