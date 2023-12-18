وكيل الشيوخ: جموع الشعب تقف خلف الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة البناء

تقدم المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزه بولاية رئاسية جديدة، مؤكداً بأن الرئيس راهن على وعي المصريين، وكسب الرهان.

وقال النائب بهاء أبو شقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين: النتيجة التي جاءت بها الانتخابات الرئاسية، انعكاس لشعبية الرئيس ودوره الوطني الكبير، والأرقام برهنت أنها بمثابة استفتاء على حب الرئيس السيسي وتقدير شعبه لمجهوداته.

وأشار أبو شقة، إلى أن فوز الرئيس السيسي بهذة النتيجه الكبيرة له دلالات إيجابية كبيرة، أولها أنه تكليف جديد من الشعب للرئيس لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، وإيمان المصريين بإخلاص وقدرة السيسي على حماية مقدرات الوطن.

وقال أبو شقة: مشهد الانتخابات عبر فيه المصريين إلى واقع جديد يحدوه الأمل في وطن يعيش فيه آمنا مستقراً، بقيادته حكيمة رشيدة واعيه، وهذا المشهد يذكرنا بعبور أكتوبر المجيد وتكليف الشعب للرئيس في 30 يونيو.

ولفت وكيل الشيوخ بأن القادم أفضل، وأن إدارة المصريين بينت وبرهنت بأنها الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات والتحديات.