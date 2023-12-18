«العربي الناصري» يهنئ الرئيس السيسي لفوزه بالانتخابات

هنأ الحزب العربي الناصري، ورئيسه الدكتور محمد أبو العلا رضوان، وجميع قياداته وأعضائه، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعادة انتخابه للرئاسة المصرية، هذا الفوز الساحق الذي يبرهن على ثقة عموم الشعب المصري، وإصراره على توليه قيادة الوطن، للوصول إلى بر الأمان والاستقرار.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، على 89.6% من مجموع أصوات الناخبين، بمشاركة بلغت 66.8%، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة الرسمية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأكد الحزب في تهنئته للرئيس السيسى، نتوجه بخالص التهنئة القلبية لحصولكم على هذا الفوز الساحق فى العملية الانتخابية، والذي جاء نتيجة طبيعية للأداء الوطني والفريد والكفاءة والإخلاص والعطاء الذى قدمتوه، والإعجازات، والإنجازات التى شهدتها البلاد خلال الفترة السابقة، من مشروعات قومية وتحقيق استقلالية وسيادة قرار البلاد.

وتابع أن النتائج التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، تحمل رسالة واضحة للتأييد الشعبي الجارف، من جموع المصريين بالداخل والخارج، هذا الشعب العظيم، ويصر بقوة وعزيمة علي قهر الأعداء، وصد كل المؤامرات، لدعم قيادته الوطنية الخالصة، لاستكمال مسيرة البناء وحرب آفة الإرهاب، متمنياً مزيدا من النجاح والتوفيق لتحقيق آمال وطموحات الشعب مصر.