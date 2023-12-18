«المؤتمر»: الشعب اكتمل وعيه.. و«الوطنية للانتخابات» أدارت العملية بنزاهة

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنّ التهنئة الأساسية في الانتخابات الرئاسية 2024 للشعب المصري على اكتمال وعيه ونضجه، وإحساسه بأهمية مشاركته في العملية الانتخابية، ونزوله بهذه الكثافة، وتلك النسبة التي لم تحدث من قبل في الانتخابات الرئاسية التي تم إجراؤها من قبل.

«الوطنية للانتخابات» نجحت في الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

وأشاد «فرحات»، لـ«الوطن»، بدور الهيئة الوطنية للانتخابات، موجهًا التهنئة لها على دورها المتميز، ونجاحها في إدارة العملية الانتخابية بنزاهة وشفايفة، وأنها نجحت في الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مضيفًا أنّ كل التقارير من المنظمات المحلية والأجنبية ووسائل الإعلام أجمعت على تميز هذه الانتخابات.

المصريون في الخارج الذين أثبتوا للعالم أجمع أنهم على قدر المسؤولية

ووجه «فرحات» التهنئة إلى الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمؤسسات كلها لوقوفها في تلك الظروف الحرجة خلف الدولة المصرية، وأهمية نجاح العملية وخروجها بالشكل الجيد.

وهنأ نائب رئيس «المؤتمر» المصريين في الخارج الذين أثبتوا للعالم أجمع أنهم على قدر المسؤولية، وأنهم بعيدون عن الوطن بأجسادهم فقط، لكن قلوبهم مع الوطن، وكانت مشاركتهم فعالة وكان لها أثر على المجتمع الدولي، وفي تحفيز المواطن المصري بالداخل على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

نائب رئيس حزب المؤتمر: نتيجة الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم

وقال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، عكست وعي هذا الشعب، الذي وصل إلى مرحلة تفوق التوقع وتفوق كل اعتقاد، بعدما وقع الشعب المصرى على أولى خطوات الديموقراطية الحقيقية وخروج هذه الأعداد الغفيرة من الشعب المصرى للإدلاء بأصواتها وممارسة حقها الدستورى فى انتخابات رئاسيه تعدديه حقيقية.

وأضاف «مرشد»، في بيان له اليوم، أن الملايين من أبناء الشعب المصري خرجوا بكل طوائفهم لإبداء الرأي، في من يختارون لرئاسة مصر الفترة المقبلة وحصل كل من المرشحين الأربع على نسبة من الأصوات تفاوتت بين مرشح والآخر.

الرئيس السيسي حصل على أغلبية واضحة في الانتخابات الرئاسية

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حصل على أغلبية واضحة في الانتخابات الرئاسية، وهذا يدل على استمرار هذا الشعب بمنح ثقته لقائد الأمة فى المرحلة الحالية، ورغبة الشعب فى استمراره لمدة جديدة؛ استكمالا لما تم من إنجازات وحرصا من الشعب على وضع القيادة الأنسب فى هذا الوقت للحفاظ على الأمن القومى الخارجى والحفاظ على أمن وأمان مصر والمنطقة العربية، فى هذا الوقت.

ولفت إلى أن كلمة السر في الانتخابات الرئاسية، هو وعى الشعب المصرى العظيم وأيضا زيادة وعى الشباب وإقبالهم على ممارسة حقهم الدستورى بشكل ملحوظ واستمرار المرأه قاطرة لكل الاستحقاقات الدستورية.

ونوه بالدور الرائع الذي لعبته الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية والشكل الديموقراطى الذي ظهرت عليه، موضحًا أن هذه الانتخابات كانت رسالة بنتيجتها العظيمة إلى العالم الخارجى مفادها أن مصر تقف على أرض صلبة خلف قيادتها السياسية العظيمة وتدعمها فى كل مساراتها وتجدد الثقة بها.