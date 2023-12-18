محافظ المنيا يسلم شهادات الرخصة الإفريقية لـ60 من مدربي كرة القدم

سلّم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، شهادات الرخصة الإفريقية D لعدد 60 من مدربي كرة القدم، ممن اجتازوا دورة الرخصة المعتمدة من الاتحاد المصري لكرة القدم؛ لمزاولة مهن التدريب الرياضي في مصر والدول العربية وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

دعم المواهب والمتميزين من أبناء المنيا

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته المحافظة بحضور الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم والمحاضر بالاتحاد الدولي والإفريقي وعميد كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط سابقا، والنائب إيهاب عبد العظيم عضو مجلس النواب ومدير منطقة المنيا لكرة القدم، ومندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا.

أكد المحافظ، أن المنيا بكافة أجهزتها التنفيذية حريصة دائما على دعم المواهب والمتميزين من أبناء المحافظة، وخاصة في المجال الرياضي، الذي يزخر بأسماء ورموز رياضية محفورة بالأذهان، وذلك من خلال رعاية النشء والشباب في 176 مركزا من مراكز الشباب المنتشرة على مستوى المحافظة، إلى جانب إنشاء وتطوير 54 مركز شباب بقرى المحافظة ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإطلاق مبادرات مثل «كابيتانو مصر» إيمانا بأن الرياضة تعزز من الولاء والانتماء وبناء الشخصية المصرية.

وثمّن الجهود المبذولة من اتحاد الكرة لدعم الرياضة وتأهيل المدربين للحصول على الدورات التدريبية وإعدادهم للمشاركة في الأندية الكبرى على مستوى العالم، ما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تأهيل ورفع معدلات اللياقة البدنية والذهنية

من جانبه، أوضح مدير إدارة المدربين، أن الدورة التدريبية تهدف إلى تأهيل ورفع معدلات اللياقة البدنية والذهنية وتطوير الجوانب العلمية والعملية لدى المدربين المشاركين، وتزويدهم بالمعلومات القيمة في كيفية وضع البرامج والخطط التدريبية بطرق علمية حديثة، ومناقشة القوانين الجديدة والمستحدثة لقانون الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل ضخ مجموعة من المدربين الجدد لديهم القدرة على العمل والإسهام في تطوير كرة القدم المصرية.