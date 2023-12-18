الرئيس السيسي: الشباب عبر عن هوية مصر ومستقبلها في انتخابات الرئاسة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، «ازداد فخري وأنا أرى بعين متأملة جموع الشعب تعبر عن نفسها، في المقدمة كان شباب مصر يعبر عن نفسه وعن هوية مصر ومستقبلها».

وأضاف السيسي خلال كلمته التي ألقاها للشعب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، أنه كالعادة والعهد تثبت المرأة المصرية أنها صوت الضمير الوطني، المعبر عن صمود وصلابة أمتنا، كما كان عمال مصر وفلاحوها نموذجا للوعي والإرادة، ويؤكدون مرة أخرى على أنهم صناع المستقبل وزارعوا الأمل.

وأكد أن الشكر موصول لجيش مصر وشرطتها وقضائها الذين أمنوا وأشرفوا على خروج هذه الملحمة الوطنية بتلك الصورة بهذا الفخر والاعتزاز.

وتابع الرئيس: «في نهاية حديثي إليكم كما عاهدتكم رجل مصري نشأ في أصالة الحارة المصرية العريقة، أنتمي إلى المؤسسة العسكرية ولا أملك في مهمتي التي كلفتوموني بها سوى العمل بكم ومن أجلكم لا أدخر جهدا ولا أسعى سوى لإرضاء الله تعالى وتحقيق أمالكم وتطلعاتكم».

واستطرد: «أن اختياركم لي أمانة أدعو الله أن يوفقني في حملها بنجاح وتسليمها بتجرد، نعمل معا لأجل مصرنا العزيزة وبقوة شعبها واصطفافه دائما وابدا وقبل كل شيء وبعد كل شيء تحيا مصر».