«المؤثر البصري ودوره في زيادة الجذب والوعي السياحي» ندوة بجامعة المنيا

أعلنت كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا عن تنظيم ورشة عمل بعنوان «المؤثر البصري ودوره في زيادة الجذب والوعي السياحي»، الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 في تمام الساعة 11 صباحًا بقاعة مجلس الكلية.

تعقد الورشة تحت رعاية الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، والدكتورة سماح عبدالرحمن محمود، عميدة كلية السياحة والفنادق، وإشراف الدكتورة أنجي يحيي الكيلاني، وكيل الكلية لشؤون المجتمع وتنمية البيئة، ويدير الورشة الدكتور أحمد عمر محمد، أستاذ التصميم الجرافيكي ووكيل كلية الفنون الجميلة لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

أهمية المؤثر البصري في الجذب السياحي

وتستهدف الورشة طلاب كلية السياحة والفنادق وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في مجال السياحة والتسويق، وسيتم تسليط الضوء على أهمية المؤثر البصري في زيادة الجذب السياحي، وكيفية استخدام التصميم الجرافيكي والتصوير الفوتوغرافي في إنشاء دعاية وإعلانات ناجحة تساهم في الترويج للمناطق السياحية المصرية.

أساسيات التصميم الجرافيكي للدعاية

وتتضمن الورشة محاضرات وورش عمل عملية، حيث سيتم تناول الموضوعات التالية: مفهوم المؤثر البصري وأنواعه، دور المؤثر البصري في زيادة الجذب السياحي، أساسيات التصميم الجرافيكي للدعاية والإعلان السياحي، أساسيات التصوير الفوتوغرافي السياحي.