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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

عضو «اقتصادية الشيوخ»: وعي المواطن ساهم في نجاح الانتخابات الرئاسية

كتب:

ولاء نعمه الله
11:36 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
احتفالات الشعب المصري بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي

احتفالات الشعب المصري بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجهت النائبة ريهام عفيفي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزه في الانتخابات الرئاسية، بعد حصوله على 89.6% من إجمالي نسب المشاركين في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت «عفيفي» في تصريحات لـ«الوطن»: إن الانتخابات الرئاسية أظهرت مشاركة واسعة وكبيرة من الشعب المصري، وهو ما يؤكد حالة الوعي والديمقراطية التي انعكست أثارها على العرس الديمقراطي.

وأشارت إلى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودور المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية، حيث أثبتت حرصها على المشاركة في بناء الوطن.

وشددت النائبة على أهمية استكمال مسار التنمية والبناء خلف القيادة السياسية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم بأثره.

وقالت: «المرحلة المقبلة تحتاج من الجميع التكاتف من أجل الحفاظ على مقدرات هذا الوطن».

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.