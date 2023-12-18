القوات البحرية تحصل على وسام التميز في استخدام تكنولوجيا المعلومات الجغرافية

حصلت شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية، على وسام التميز في استخدام تكنولوجيا المعلومات الجغرافية (SAG AWARD 2023) من مؤسسة «إيزري» العالمية، عن مشروع تطوير البنية التحتية المكانية البحرية لجمهورية مصر العربية، ويعد الوسام من أقوى الأوسمة العالمية في مجال نظم المعلومات الجغرافية، التي يجري الترشح لها من المؤسسات العاملة في هذا المجال.

ويعتبر الوسام تتويجاً لجهود شعبة المساحة البحرية التي قامت خلال الأعوام السابقة بتغطية كامل المياه المصرية ببيانات هيدروغرافية حديثة ومتسقة ومدققة، وإنتاج خرائط بحرية دولية تغطى المياه المصرية من الساحل وحتى المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وسلمت شركة «كواليتي ستاندرز لتكنولوجيا المعلومات»، وكيل مؤسسة «إيزري» العالمية الوسام لرئيس شعبة المساحة البحرية بحضور الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، وعدد من قادة القوات البحرية.

وتلعب شعبة المساحة البحرية دورا محورياً بالغ الأهمية في المجال البحري للدولة المصرية يتمثل في استغلال المعلومات المكانية البحرية لضمان فاعلية كل الأنشطة البحرية بالمياه المصرية بالاشتراك مع كل الشركاء الرئيسين في المجال البحري للدولة، خاصة الأنشطة المتصلة بقطاع الطاقة بالبحر.