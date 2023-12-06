قائد ترسانة القوات البحرية: صنعنا فرقاطتين فرنسية وألمانية.. وخطوات متسارعة لتوطين التكنولوجيا

خطفت الفرقاطة المصرية «الجبار» من طراز «ميكو A200» الأنظار فى افتتاح معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023»، والتى نجحت القوات البحرية فى تصنيعها داخل ترسانة الإسكندرية البحرية، لتُمثل قيمة مضافة إلى «وحوش البحر»، لتأمين حدود الدولة المصرية البحرية، ومصالحها الاقتصادية فى قلب البحر.

داخل الجناح المصرى فى معرض «إيديكس» تجد عدداً من المنتجات التى تعرضها القوات البحرية المصرية بعد نجاح تصنيعها فى مصر بأيدٍ وعقول مصرية، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وهو ما يقول عنه المهندس محمد فاروق زكى، قائد ترسانة القوات البحرية، إنه حلم كان بعيد المنال فى وقت سابق، والآن أصبح واقعاً مع امتلاك خبرات وإمكانيات تكنولوجية متقدّمة فى مصر، ليست موجودة لدى كثير من دول العالم.

وأوضح قائد ترسانة القوات البحرية، فى تصريح لـ«الوطن»، أن القوات البحرية تُشارك فى معرض «إيديكس 2023» بجزء لترسانة القوات البحرية، والآخر لجهاز الصناعات والخدمات البحرية.

وقال «زكى» إن فرقاطة «الجبار» الجديدة متعدّدة المهام، تم إنتاجها بالشراكة مع الجانب الألمانى، وهى فرقاطة طولها 122 متراً، وتعتبر طفرة فى التصنيع العسكرى، حيث من يمتلك قدرات تصنيع فرقاطة بمثل هذه التكنولوجيا والتقدم عدد محدود من الدول، ونحن فى مصر أنشأناها من الألف إلى الياء، فى ضوء توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة لتوطين الصناعات التى لها مردود إيجابى على القوات المسلحة المصرية.

ولفت إلى أنه يتم إيفاد مهندسين مصريين وفنيين للسفر إلى الدول المصنّعة للوحدات البحرية فى الخارج مثل فرنسا وألمانيا، مع العمل على نقل التكنولوجيا والخبرات من تلك الدول إلى مصر فى إطار اتجاهنا لتوطين الصناعات البحرية المتقدّمة، مؤكداً سفر مجموعة كبيرة منهم بالفعل إلى فرنسا وألمانيا.

وأشار إلى بناء فرقاطة مصرية من طراز «جو ويند» فى فرنسا، و3 فرقاطات عملنا على تصنيعها محلياً فى شركة الترسانة، ثم تبعه قرار ببناء فرقاطة بحجم أكبر، وتم إبرام التعاقد مع الجانب الألمانى، ليتم العمل على بناء تلك الفرقاطة ذات التكنولوجيا المتقدّمة، موضّحاً أن مصر خطت فى إطار تصنيع الفرقاطات والوحدات البحرية أكثر من 10 خطوات للأمام، مشيراً إلى أن الدولة المصرية لم تكن تمتلك أى قدرات فى هذا الصدد، وتم امتلاك تكنولوجيا جزئية، ثم العمل على التصنيع بالكامل فى وقت لاحق، موضّحاً أن نسبة التصنيع المحلى للفرقاطات والوحدات البحرية المصرية يزيد تدريجياً مع الوقت.

وأوضح أن نجاح مصر فى تصنيع الفرقاطات من طرازى «جو ويند» و«ميكو A200» منح المهندسين والفنيين ثقة فى أنفسهم وفى إمكانياتهم، وهناك مزيد من التعاون مع كبرى الشركات المحلية فى إمكانية تصنيع منتجات استراتيجية وعالية القيمة.

ولفت إلى تصنيع الترسانة أعداداً من لانش مرور ساحلى، وأعداداً من لانش سريع قتالى مطاطى، بالتعاون مع الجانب الفرنسى، وغيرها من المنتجات.

وشدّد على قدرة ترسانة الإسكندرية البحرية على تصنيع أى شىء لخدمة قدرات مصر فى المجالات البحرية، وامتلاك أحدث الوحدات البحرية بما يدعم قوة «وحوش البحر» على تأمين حدود الدولة ومصالحها الاقتصادية، موضحاً أنه تم بناء وحدات صغيرة وكبيرة بحرية، ومصنّعة من الفايبر جلاس، والألومنيوم والمطاط والحديد.