مشاهدة مجانية لمباراة الأهلي وفلومينينسي الآن | عاجل

أصبحت طريقة مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية، تحظى باهتمام كبير من عشاق الساحرة المستديرة، خاصة جماهير الكرة المصرية، لمتابعة المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة»، لذلك نستعرض خلال التقرير التالي، كل الوسائل المجانية والمشفرة الناقلة للقاء.

مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي مجانا

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي مجانا، عبر 3 قنوات عبر أقمار صناعية معينة، يمكن تنزيلها بتنزيل الترددات التالية..

قناة Varzesh HD، ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي إنتل سات 62 شرق، بإدخال تردد 11555، واستقطاب رأسي، ومعدل ترميز 30000.

قناة Football HD، ، ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي الياه سات، بإدخال تردد 11785، واستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500.

قناة CBC Sport HD، ويمكن تنزيلها عبر القمر الصناعي Europe*Star 1، بإدخال تردد 11135، واستقطاب أفقي H، بمعدل ترميز 27500.

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طريقة مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي عبر قنوات مشفرة

تنقل المباراة حصريًا عبر قناة SSC1 HD، بتعليق كل من علي سعيد الكعبي ومحمد حسين، كما يمكن متابعة اللقاء عبر عدد من القنوات المشفرة، تتمثل في التالي..

Sport TV3 Portugal

Max Sport 1 HD

Persiana Sports HD.

طريقة متابعة مباراة الأهلي وفلومينينسي عبر الراديو

يمكن متابعة مباراة الأهلي المصري وفلومينينسي البرازيلي، عبرمحطة أون سبورت FM، عبر تردد 93.7، ومحطة الشباب والرياضة FM، عبر تردد 108.

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تشكيل الأهلي أمام فلومينينسي

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة فلومينينسي، كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - مروان عطية

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود عبد المنعم كهربا - بيرسي تاو.