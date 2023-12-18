معلومات لا تعرفها عن نادي «فلومينينسي».. يواجه الأهلي في مونديال الأندية اليوم

ساعات قليلة ويواجه النادي الأهلي، نظيره فلومينينسي البرازيلي، في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2023، وتحديدا في الثامنة مساء في البطولة المقامة في المملكة العربية السعودية.

أقدم نادي في ريو دي جانيرو

وبحسب موقع «برازيلين فوتبول» الرياضي، فإن النادي البرازيلي تأسس في عام 1902 وهو أقدم نادي في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية جنوب غرب البرازيل، ويقع مقر النادي في حي لارانجيراس.

هيا فلومينينسي



يوم المباراة pic.twitter.com/aYvpeGRL0y — Fluminense F.C. «@FluminenseFC» December 17, 2023

فاز النادي 4 مرات بالبطولة الوطنية في البرازيل كان آخرها في عام 2012، كما سبق له الفوز بكأس البرازيل في عام 2007، وكانت أحد إنجازات النادي هي أنه أصبح النادي الأول لكرة القدم في العالم الذي يحصل على الكأس الأولمبية التي تعطيها اللجنة الأولمبية الدولية بشكل سنوي لجمعية أو مؤسسة لدي جدارة ونزاهة في تطوير الحركة الأولمبية.

ما سر اسم فلومينينسي؟

واسم فلومينينسي هو لقب يتم إعطاؤه للأشخاص المولودين في ولاية ريو دي جانيرو، ويتكون الزي الأساسي التقليدي لفريق فلومينينسي من مزيج مميز من ثلاثة ألوان: وهي «العنابي والأبيض والأخضر»، موزعة في خطوط عمودية، منذ اعتمادها في عام 1904.

منافسات وديربي

ويحمل النادي العديد من المنافسات طويلة الأمد مع الأندية الأخرى، أبرزها مع فلامنجو «كلاسيكو فلا-فلو»، وكذلك مع بوتافوغو «كلاسيكو فوفو» وفاسكو دا جاما «كلاسيكو دوس جيجانتس»، ويعتبر كلاسيكو «فلا-فلو» على نطاق واسع أعظم ديربي كرة قدم في البرازيل، ويستضيف العديد من سجلات الحضور، باعتبارهما المباراتين الأكثر حضورًا في أي مستوى لأندية كرة القدم، مع ما يقرب من 200000 مشجع في ماراكانا.

دوره في دعم المنتخب البرازيلي

النادي هو مسقط رأس منتخب البرازيل لكرة القدم، الذي لعب أول مباراة له وسط احتفالات الذكرى الـ12 لتأسيس النادي، على أرض فلومينينسي، ملعب لارانجيراس، خاض فريق كانارينيوس أول مباراة لهم على الإطلاق، وسجلوا أول هدف لهم على الإطلاق ورفعوا أول لقب لهم على الإطلاق حتى اليوم، وساهم النادي في المركز الخامس من حيث عدد اللاعبين في المنتخب الوطني البرازيلي بين جميع الأندية البرازيلية.