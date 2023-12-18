من هو عم «حارث»؟.. ظهر مرتديا قميص الأهلي قبل مباراته مع فلومنينسي

رجل مسن، يحرص دائما على الظهور مع النادي الأهلي لمساندته، يحبه اللاعبون ويتفاءلون بوجوده بينهم قبل خوض المباريات، تجمعه علاقة ود وحب بهم جميعا، حتى إن بعضهم يعتبره أبا له وتميمة الحظ بالنسبة له، هو «عم حارث» عامل غرف ملابس فريق كرة القدم بالنادي الأهلي منذ عشرات السنين.

قميص الأهلي أمام فلومينينسي

بقميص «رمادي»، ظهر عم «حارث» داخل غرفة ملابس النادي الأهلي اليوم الاثنين وهو القميص المقرر أن يرتديه لاعبو الأهلي للمرة الأولى خلال مواجهة فلومينينسي البرازيلي، اليوم الاثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مؤكدا على دعمه للنادي الذي قضى فيه نحو 50 عاما من عمره وفق تصريحات سابقة له: «قضيت من عمري 50 سنة وكان أول مرتب ليا 3 جنيهات في الأهلي لحد ما وصلت لـ5 آلاف جنيه».

صورة لعم «حارث»، مرتديا قميص الأهلي، نشرتها صفحة الأهلي، الرسمية على موقع «فيسبوك»، مصحوبة بصورا للفريق وتعليق: «ألقوا نظرة على القميص الثالث «الرمادي» الجديد مباشرة من أرض الملعب هذا المساء ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية»، كانت الأبرز خلال الساعات القليلة الماضية، وتفاعل معها عشرات المشجعين مؤكدين على ثقتهم في النادي الأهلي لتحقيق الفوز.

عم حارث عامل غرفة ملابس النادي الأهلي

لم يكن هو الظهور الأول لعم «حارث»، بل ظهر الرجل من قبل رجل يرتدي قميصا رياضيا أزرق اللون مع لاعبي النادي الأهلي في الملعب، حيث كانوا يتحدثون مع رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق ولاعب نادي «ستوك سيتي» الإنجليزي ومنتخب مصر حاليا، عم حارث قضى حياته بين جدران القلعة الحمراء، أكثر من 50 عاما.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن عم حارث، الذي ظهر مرتديا قميص الأهلي اليوم، وهي كالتالي:

1- اسمه حارث محمود علي.

2- بدأ العمل فى النادي الأهلي عام 1973، أي منذ 50 عاما.

3- التحق للعمل في النادي الأهلي بسبب ابن عمه فاروق الذي كان يعمل بالنادي.

4- أول راتب تقاضاه من النادي الأهلي كان 3 جنيهات.

5- تربطه علاقة قوية بلاعبي النادي الأهلي فيعتبرونه أبا لهم.

6- يظهر دائما مرتديا تيشيرت النادي الأهلي قبل المباريات المهمة.

7- ظهر مع لاعبي النادي الأهلي في أكثر من إعلان.

8- ظهر مع محمود متولي وكريم فؤاد بالتيشرت الثالث الرمادي الذي يخوض به الفريق مواجهة الليلة أمام فلومينينسي.

مباراة الأهلي وفلومينينسي

تنظلق مباراة الأهلي وفلومينينسي في الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، على ملعب الملك عبدالله الرياضي بمدينة جدة، والساعة التاسعة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية.