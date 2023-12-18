استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد اليوم، الدكتور بهاء الدين محمد الندوي نائب رئيس جامعة دار الهدى الإسلامية بالهند، والوفد المرافق له والذي ضم الباحث محمد سعيد، الدكتور وليد عبد المنعم مسئول العلاقات الخارجية برابطة الجامعات الإسلامية، وذلك لبحث سبل التعاون بين المجمع وجامعة دار الهدى.

أمين «البحوث الإسلامية» يلتقي نائب رئيس جامعة دار الهدى الهندية

من جانبه رحب الأمين العام بالوفد مؤكدًا حرص مجمع البحوث الإسلامية كأحد مؤسسات الأزهر الشريف وبتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر على التعاون العلمي وتبادل الخبرات مع كافة المؤسسات والهيئات العلمية والتعليمية في مجالات إجراء البحوث والدراسات العلمية، والتبادل العلمي وتنظيم الفعاليات العلمية المشتركة، وتحقيق البرامج التعليمية والمعرفية.

وقال الأمين العام خلال اللقاء إن مجمع البحوث الإسلامية يعتبر أحد أهم قطاعات الأزهر الشريف الذي له العديد من الأدوار على المستوى المحلي سواء ما يتعلق منه بالإصدارات العلمية، ومجلة الأزهر، أو الاتصال المباشر مع الناس من خلال وعاظ وواعظات الأزهر الشريف ولجان الفتوى، وكذلك على المستوى العالمي من خلال مبعوثي الأزهر إلى دول العالم المختلفة، خاصة في هذا التوقيت المليء بالتحديات الفكرية التي تحتاج إلى مواجهة حاسمة لتيارات العنف والتطرف، بالإضافة إلى الجهود التي يبذلها الأزهر الشريف في دعم الطلاب الوافدين وما يقدم لهم من عناية خاصة ورعاية علمية وتهيئة الأجواء المناسبة لهم للدراسة.

وأبدى الوفد إعجابه بالدور المهم للأزهر الشريف وهيئاته العلمية ومن أبرزها مجمع البحوث الإسلامية، مؤكدين أن العالم في حاجة إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ولبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية، مؤكدا على تقديره لجهود فضيلة الإمام الأكبر في خدمة القضايا الإنسانية، ونشر السلام العالمي والتعايش المشترك بين الجميع.