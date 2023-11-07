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مجمع البحوث الإسلامية يوضح فضل الصلاة في المسجد الأقصى

كتب:

أحمد الشرقاوي
11:29 ص | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
المسجد الأقصى

المسجد الأقصى

نشر مجمع البحوث الإسلامية حديثًا نبويًا شريفًا يوضح من خلاله أهمية المسجد الأقصى في الدين الإسلامي، وذلك بعد الاعتداءات المستمرة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، واقتحام عشرات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

فضل المسجد الأقصى 

واستدل مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» بما روي عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم المصلى هو، وليوشكن أن يكون للرجل مِثْل شطن فرسه من الأرض حيث يَرى منه بيت المقدس خيرًا له من الدنيا جميعًا». 

مكانة المسجد الأقصى 

بدورها، ذكرت دار الإفتاء المصرية، أن للمسجد الأقصى مكانة مميزة في قلوب المسلمين؛ لأنه القبلة الأولى للمسلمين في العهد النبوي الأول، وهو بداية معراج النبي إلى المسجد الحرام، لقول الله عز وجل:«سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ».

وأوضحت «الإفتاء»، أنه المسجد الأقصى أحد المساجد الثلاث التي اختصها النبي بشد الرحال إليها لقوله: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى» متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

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