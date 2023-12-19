إنجازات «الإنتاج الحربي» في عهد السيسي.. تطوير وإنتاج أسلحة مصرية جديدة

تمتلك مصر منذ فترة طويلة تاريخاً حافلاً في الإنتاج الحربي، حيث تعتبر البلاد واحدة من أبرز المصنعين والموردين للمعدات العسكرية في المنطقة، ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر، شهدت وزارة الإنتاج الحربي تطوراً ملحوظاً وإنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات.

تعزيز قدرات الأمن القومي المصري

وقال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن جميع مصانع وشركات «الإنتاج الحربي» تهدف إلى تعزيز قدرة الأمن القومي لمصر من خلال توفير الحلول العسكرية المبتكرة والمتطورة، وقد برهنت الوزارة على قدرتها في تحقيق هذا الهدف من خلال عدة إنجازات مهمة.

أسلحة مصرية جديدة

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه في مجال الصناعات الدفاعية، نجحت الوزارة في تطوير منظومات دفاعية متطورة تعتمد على تكنولوجيا عالية المستوى، مثل إنتاج أول راجمة صواريخ مصرية «رعد 200»، والرشاش المتعدد المصري، وغيرها من الأسلحة والمقذوفات والذخائر والمعدات العسكرية عالية التقنية، وذلك لتعزيز قدرات الدولة المصرية العسكرية ورفع مستوى الجاهزية القتالية.

وتابع: «وعززت الوزارة كذلك قدراتها في مجال صناعة الأسلحة والمعدات العسكرية، حيث تم تحقيق التطوير المستدام لإنتاج الأسلحة المحلية في مختلف الفئات، بما في ذلك الأسلحة البحرية والجوية والبرية، وتعمل الوزارة على تحسين جودة المنتجات العسكرية المحلية وتطويرها بشكل مستمر، من أجل تلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية وتعزيز قدراتها القتالية».

تعاون دولي

واستطرد: «وفي مجال التعاون الدولي، تقوم وزارة الإنتاج الحربي بتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة والشركاء الدوليين على مستوى الدفاع والأمن؛ حيث تعمل على توقيع اتفاقيات مشتركة في مجال الصناعات العسكرية وتبادل المعرفة والتكنولوجيا، بهدف تعزيز التعاون المشترك وبناء شراكات استراتيجية لتحقيق الأمن الإقليمي».

معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية

ولفت إلى تنظيم 3 نسخ من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس»، لعرض أحدث التقنيات والمنتجات العسكرية التي تم تطويرها بواسطة المصانع العاملة بمجال الصناعات الدفاعية بمصر وعدد كبير من الدول حول العالم، مردفًا: «وتعد هذه المعارض فرصة للترويج للإنجازات المصرية وتعزيز قدرات تصدير الصناعات العسكرية المحلية».

تطور تكنولوجي

وشدد على أن إنجازات وزارة الإنتاج الحربي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ذات أهمية كبيرة في تعزيز قدرات الدفاع القومي والتصدي لأي تحديات أمنية تواجه مصر، ومع استمرار الدعم الحكومي والتركيز على التحديث التكنولوجي والتطوير المستدام، من المتوقع أن تستمر وزارة الإنتاج الحربي في تحقيق إنجازات جديدة ومبهرة في المستقبل القريب.