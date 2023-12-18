العاملون بـ«الإنتاج الحربي» يعاهدون الرئيس السيسي على استكمال دعم الجمهورية الجديدة

تقدَّم المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن كل العاملين بالإنتاج الحربي بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 وتجديد ثقة الشعب المصري في توليه قيادة الوطن لفترة رئاسية جديدة.

وأضاف وزير الإنتاج الحربي، في بيان له قبل قليل، أن تجديد الثقة في الرئيس السيسي يعكس وعي أبناء مصر بما تمر به البلاد والعالم بأسره من تحديات تستدعي قيادة رشيدة وقوية، كما تعكس نتائج الانتخابات ونسبة التصويت حرص أبناء الوطن للاصطفاف خلف قيادتهم لاستكمال خطط البناء والتنمية والتعمير وإرساء وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار.

وأعلن الوزير، أن كل العاملين بالإنتاج الحربي يعاهدون الرئيس باستمرار دعمهم ومشاركتهم في استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة التي أسس دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار 10 أعوام ونجح باقتدار في بناء وإدارة وتثبيت أركانها بسواعد أبناء مصر المخلصين، داعياً المولى عز وجل أن يعينه على حمل الأمانة ويسدد خطاه ويثبتها على طريق الحق ويرزقه دوام التوفيق وتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح وطننا الغالي مصر، وأن يعينه على استكمال مسيرة التنمية والبناء التي شهدتها مصر منذ توليه زمام البلاد.