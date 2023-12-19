أصابت إسرائيل بالرعب.. بكتيريا غامضة تحصد أرواح العشرات من جنود الاحتلال

بكتيريا عنيدة وملوثات فطرية، أصابت العشرات من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بينما أدت إلى وفاة بعض الجنود متأثرين بها داخل أحد المستشفيات وفق هيئة البث الإسرائيلية، لتضاف إلى سجل الأمراض التي تصيب الجنود المشاركين في الحرب على غزة.

بكتيريا غامضة تقتل جنود الاحتلال الإسرائيلي

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن جنودا إسرائيليين لقوا مصرعهم داخل أحد المستشفيات بسبب إصابتهم ببكتيريا قاتلة، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذهم بعد انتشار البكتيريا القاتلة، بعد إصابتهم خلال الفترة الماضية بعدة أمراض، من بينها بكتيريا الشيجيلا التي أصابت العشرات منهم وهددتهم بالموت خلال الفترة الأخيرة، ما اضطرت الصحيفة العبرية لحذف التفاصيل لاحقا.

الاتحاد الإسرائيلي لأطباء الأمراض المعدية، أكد اكتشاف أنواع مختلفة من البكتيريا العنيدة والملوثات الفطرية، أصابت الجنود الذين يشاركون في الحرب على غزة، بعد عودتهم لتلقي العلاج في المستشفيات الإسرائيلية، وفق صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، نقلا عن رئيسة الاتحاد الإسرائيلي لأطباء الأمراض المعدية البروفيسورة غاليا راهف.

«راهف»، قالت إن جنودا قتلوا إثر إصابتهم بالبكتيريا الغامضة العنيدة: «وصلتنا معطيات من كل المستشفيات الإسرائيلية بأن الجنود العائدين من غزة حملوا أنواعا مختلفة من البكتيريا العنيدة والملوثات الفطرية وهي البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية».

نوع بكتيريا يصيب جنود الاحتلال

هذه الأنواع من البكتيريا كانت بالأساس في صفوف الجنود الذين أصيبوا بالأطراف والذين كانوا يشاركون في الحرب على غزة وفق رئيسة الاتحاد الإسرائيلي لأطباء الأمراض المعدية الإسرائيلية: «لاحظنا على العائدين الاحتكاك مع الأرض أنهم مصابون بأنواع البكتيريا وحالات عفن، وهي من الملوثات الفطرية العنيدة».

البكتيريا القاتلة التي حصدت أرواح عشرات الجنود الإسرائيليين، لم تشهدها إسرائيل من قبل وفق «راهف»: «لم نشهد مثل هذه الحالات في السابق خلال الحروب الماضية، وهو ما استدعى ضرورة التدخل الجراحي في بعض الأحيان من أجل إزالة طبقة الأنسجة المصابة».

ومؤخرا أصيب الجنود الإسرائيليون في قطاع غزة، بأمراض الأمعاء، وجرى علاج العشرات منهم وفق الصحف الإسرائيلية، بينما أصيب آخرون بأمراض نفسية وجرى علاجهم في مراكز التأهيل الإسرائيلية.