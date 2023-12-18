إمام الحرم المكي يؤم المصلين في غينيا: نعزز رسالة الحرمين دينيا

اختتم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، إمام وخطيب المسجد الحرام، الزيارة الرسمية لجمهورية غينيا، والتي استغرقت عدة أيام، لإثراء رسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية عالميًا، وإبراز دور المملكة الإسلامي والإنساني، وتعميق الأثر الإيماني في وجدان الشعب الغيني.

جاءت الزيارة ضمن استراتيجيات رئاسة الشؤون الدينية، لتعضيد دور أصحاب الفضيلة أئمة وخطباء المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ باستثمار مكانتهم في نفوس المسلمين، ولما تضطلع به المملكة العربية السعودية من ريادة إسلامية وعالمية، وانعكاس لاهتمامها البالغ بشؤون المسلمين في أرجاء المعمورة.

زيارة أمام المسجد الحرام لغينيا

وقد أمَّ فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الجهني المصلين في مسجد الملك فيصل بجمهورية غينيا، وسط حضور كثيف من المصلين، امتلأت بهم جنبات وساحات المسجد، في مشهد مهيب؛ يعكس منزلة أئمة الحرمين الشريفين في النفوس المؤمنة، وقوة تأثيرهم الديني. وكان فخامة رئيس جمهورية غينيا، العقيد: مامادي دومبويا، قد استقبل فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني إمام وخطيب المسجد الحرام، في القصر الرئاسي بكوناكري.

الجولة ضمن برنامج زيارات أئمة الحرمين الشريفين

وتأتي الزيارة الرسمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، إمام وخطيب المسجد الحرام، لجمهورية غينيا؛ ضمن برنامج زيارات أئمة الحرمين الشريفين؛ الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع رئاسة الشؤون الدينية؛ سعيًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين في إيصال رسالة الإسلام؛ المبنية على الوسطية والاعتدال، ورسالة الحرمين الشريفين الدينية، ومد الجسور عالميًا؛ باستثمار منزلة أئمة الحرمين الإسلامية؛ ولما لهم من تأثير في نفوس المسلمين؛ لاختصاصهم بالإمامة والخطابة في المسجد الحرام والمسجد النبوي.