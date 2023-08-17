رئاسة شؤون الحرمين تدشن حسابا جديدا على «إكس»: هدفنا إثراء التجربة الدينية

دشن رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، حساب رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الموحد على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، «تويتر» سابقاً.

وقال رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي: «بسم وعلى بركة الله، نطلق حساب رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الموحد على منصة التواصل الاجتماعي، سائلين المولى عز وجل التوفيق والنجاح لبث رسالة الحرمين الدينية الوسطية للعالم، وأن يوفق قيادتنا الرشيدة لدعمها منقطع النظير لرئاسة الشؤون الدينية للحرمين».

شؤون الحرمين تهدف إلى نشر التسامح والاعتدال

وتابع «السديس»، في بيان صادر عنه قبل قليل: «أن رسالة الشؤون الدينية للحرمين تتركز في نشر قيم التسامح والاعتدال والتآخي وتعظيم الرحلة الإيمانية وإثراء تجربة الحجاج والمعتمرين والقاصدين دينيا».

وأوضح رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي أن الحساب الجديد يهدف لإثراء التجربة الدينية، وتعظيم الدروس العلمية في الحرمين بتسخير كافة الإمكانيات، واستشعار ما جعله الله لهما من قيمة كبرى ومكانة عظمى في قلوب الأمة الإسلامية.