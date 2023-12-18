«السياحة» تحتفل بمرور 142 عاما على تأسيس لجنة حفظ الآثار العربية

تحتفل الآثار المصرية، اليوم وغدًا، بمرور 142 عام على تأسيس لجنة حفظ الآثار العربية، وذلك بإقامة عدد من الفعاليات بالتعاون بين قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، والمكتب العلمي لوزير السياحة والآثار، والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة.

وتشمل الفعاليات محاضرات علمية تعقد في متحف الفن الإسلامي والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية، ومعرضًا مؤقتًا للآثار في متحف الفن الإسلامي، بالإضافة إلى ورش فنية بمقر المعهد الفرنسي تستهدف طلاب المدارس الفرنسية بالقاهرة.

وأكد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، حرص قطاع المتاحف على المشاركة في هذه الفعاليات، والتي تلقي الضوء على جهود الدولة المصرية منذ القدم على الحفاظ على الآثار والتراث الثقافي والحضاري المصري، والذي يمثل هوية الشعوب.

وأوضح د. هاني الطيب المشرف على المكتب العلمي لوزير السياحة والآثار، أن المحاضرات العلمية التي تتضمنها الفعاليات تهدف إلى تنمية مهارات كتابة الأوراق العلمية ورفع كفاءة الآثاريين في مجال النشر العلمي سواء المحلي أو الدولي.

وأوضح د. أحمد صيام مدير عام متحف الفن الإسلامي، أن المعرض الأثري المؤقت الذي يستضيفه المتحف يأتي تحت عنوان «الآثار الإسلامية من السلبية الزجاجية إلى الرقمنة»، ويعرض بعض القطع والأدوات الخاصة التي تلقي الضوء على مجهودات أعضاء لجنة حفظ الآثار العربية في حفظ وتوثيق وتسجيل الآثار الإسلامية والقبطية.

وقال د. أحمد النمر عضو المكتب العلمي لوزير السياحة والآثار، أن الورش التعليمية تتضمن ورشة حكى قصصى تاريخى عن قصة إنشاء متحف الفن الإسلامي بإستخدام الوسائط المتعددة، وورشة عن طريقة زراعة نبات البردى وتجهيزه للكتابة وكذلك استخدام أوراق البردى فى الرسم والكتابة عليه، بالإضافة إلى ورشة عن الخط العربى سيتم خلالها التعرف على أنواع الخط العربى المستخدم فى التسجيل والتوثيق والنقش على القطع وطريقة الكتابة بـأنواعه المختلفة.

جدير بالذكر أن تأسيس لجنة حفظ الآثار العربية جاء بناء على أمر عالي من الخديوي محمد توفيق باشا في 18 ديسمبر من عام 1881م بإنشاء لجنة حفظ الآثار العربية لتكون تحت رئاسة ناظر عموم الأوقاف.

وكانت أعمال لجنة حفظ الآثار العربية تتمثل في إجراء اللازم لجرد وحصر الآثار العربية القديمة التي يكون لها قيمة تاريخية أو صناعية، والعمل على صيانة تلك الآثار ورعايتها من التلف وإخبار «نظارة الأوقاف» بالتصليحات والترميمات المقتضي إجراؤها وإيضاح المهم والأولى منها، كذلك النظر في الرسومات والتصميمات الهندسية التي تلزم للاستعانة بها في عمليات الترميم، بالإضافة إلى إعلان النظارة عن القطع التي تتخلف عن العمارة ويلزم نقلها إلى «الأنتيخانة» تمهيدا لحفظها بها.