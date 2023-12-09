رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

الأعلى للآثار: تذكرة متحف التحرير متاحة نقدا للمصريين والعرب وإلكترونيا للأجانب

كتب:

عبده أبوغنيمة
02:33 م | السبت 09 ديسمبر 2023
المتحف المصرى بالتحرير

المتحف المصرى بالتحرير

أعلن المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، أنَّ المصريين والعرب يمكنهم دفع قيمة تذكرة الدخول للمتحف المصري بالتحرير نقدا، بينما يتعين على الزوار الأجانب الدفع باستخدام الكروت البنكية فقط.

شباك دفع إلكتروني

وأوضح الدكتور على عبدالحليم مدير المتحف المصري بالتحرير، أن هناك شباكًا للدفع النقدي مخصصًا للمصريين والعرب، فيما يتعين على الزوار الأجانب التوجه إلى شباك الدفع الإلكتروني.

تذاكر مجانية

وأضاف أنَّ الأطفال حتى سن 6 سنوات يدخلون المتحف بالمجان، على أن تكون مواعيد الزيارة يوميا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءًا، ويتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة 4 مساءًا.

ويبلغ سعر تذكرة دخول المتحف بالنسبة للمصريين والعرب 30 جنيهًا، وللطلاب المصريين والعرب 10 جنيهات، فيما يبلغ سعر تذكرة دخول المتحف للزوار الأجانب 450 جنيهًا، وللطلاب الأجانب 230 جنيهًا.

اقرأ المزيد:

متحف التحرير يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي.. اعرف موعد استقبال الزوار

متحف التحرير يعلن انتهاء نشاط الخدمات الإرشادية المجانية للأسر المصرية

توافد أعداد كبيرة من السياح الأجانب على متحف التحرير في أول أيام عيد الفطر

متحف التحرير بين الاهتمام بالموضة والحضارة.. «الشياكة في دم المصريين»
بقلم عبده أبوغنيمة