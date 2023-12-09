الأعلى للآثار: تذكرة متحف التحرير متاحة نقدا للمصريين والعرب وإلكترونيا للأجانب

أعلن المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، أنَّ المصريين والعرب يمكنهم دفع قيمة تذكرة الدخول للمتحف المصري بالتحرير نقدا، بينما يتعين على الزوار الأجانب الدفع باستخدام الكروت البنكية فقط.

شباك دفع إلكتروني

وأوضح الدكتور على عبدالحليم مدير المتحف المصري بالتحرير، أن هناك شباكًا للدفع النقدي مخصصًا للمصريين والعرب، فيما يتعين على الزوار الأجانب التوجه إلى شباك الدفع الإلكتروني.

تذاكر مجانية

وأضاف أنَّ الأطفال حتى سن 6 سنوات يدخلون المتحف بالمجان، على أن تكون مواعيد الزيارة يوميا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءًا، ويتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة 4 مساءًا.

ويبلغ سعر تذكرة دخول المتحف بالنسبة للمصريين والعرب 30 جنيهًا، وللطلاب المصريين والعرب 10 جنيهات، فيما يبلغ سعر تذكرة دخول المتحف للزوار الأجانب 450 جنيهًا، وللطلاب الأجانب 230 جنيهًا.