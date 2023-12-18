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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وزير الطيران المدني يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

كتب:

عبده أبوغنيمة
11:11 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

هنأ الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، وجميع العاملين بالوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد ثقة الشعب المصري في قيادته الحكيمة واختياره رئيسًا وقائدًا للوطن خلال المرحلة المُقبلة لاستكمال مسيرة البناء والتعمير في مختلف المجالات.

التقدم والازدهار

ودعا وزير الطيران المدني، المولى عز وجل، أن يوفقه لما فيه خير لصالح بلادنا، وأن يمن الله على وطننا الحبيب مصر بالأمن والأمان والمزيد من التقدم والازدهار.

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