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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وزير الشباب والرياضة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

كتب:

مريم جاد
04:53 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي يهنئ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة فى سباق انتخابي عبر فيه الشعب المصري عن تقديره وامتنانه لكافة الانجازات التى تشهدها مصر فى شتي المجالات وكان للشباب المصري الكلمة العليا فى المشهد الانتخابي إيمانا منهم بمسارات التنمية الشاملة للدولة المصرية ووقوفهم خلف قيادتهم السياسية وإدراكهم لما تبذله الدولة من جهود فى سبيل تحقيق طموحاتهم وتلبية متطلباتهم

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