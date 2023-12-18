وزير الشباب والرياضة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي يهنئ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة فى سباق انتخابي عبر فيه الشعب المصري عن تقديره وامتنانه لكافة الانجازات التى تشهدها مصر فى شتي المجالات وكان للشباب المصري الكلمة العليا فى المشهد الانتخابي إيمانا منهم بمسارات التنمية الشاملة للدولة المصرية ووقوفهم خلف قيادتهم السياسية وإدراكهم لما تبذله الدولة من جهود فى سبيل تحقيق طموحاتهم وتلبية متطلباتهم