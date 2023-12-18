وزير الشباب والرياضة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة
كتب:
مريم جاد
04:53 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي
وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي يهنئ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة فى سباق انتخابي عبر فيه الشعب المصري عن تقديره وامتنانه لكافة الانجازات التى تشهدها مصر فى شتي المجالات وكان للشباب المصري الكلمة العليا فى المشهد الانتخابي إيمانا منهم بمسارات التنمية الشاملة للدولة المصرية ووقوفهم خلف قيادتهم السياسية وإدراكهم لما تبذله الدولة من جهود فى سبيل تحقيق طموحاتهم وتلبية متطلباتهم