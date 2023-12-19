13 آية من القرآن تٌفرج الهم وتٌريح القلب.. خطيب بالأوقاف يوضح

أوضح الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف، أنه يمكن ترديد آية الكرسي في سورة البقرة، والآيات، 74 و75 و76 من سورة الملك، بالإضافة إلى الآيات من 83 وحتى 92 من السورة نفسها، يساعد في تفريج الهم وراحة القلب وفك الكرب.

تفريج الهم بالقرآن

وأشار الخطيب بالأوقاف، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إلى أن ما يُقال عن تفريج الهم والكرب وغيرها مما يقال عن القرآن الكريم من قبيل الفأل الحسن والبركة وطمأنينة القلب التي قال عنها الله عز و جل «ألا بذكر الله تطمئن القلوب»، فكل ذكر لله يحدث بسببه كل خير وبركة وطمأنينة لكن بشروط أهمها العمل الصالح وطيب الرزق وأداء العبادات والفروض لله وغيرها.

آيات جلب الفرح

وأكد الخطيب بالأوقاف أنه لا يوجد في القرآن شيء يتسبب في جلب الفرح بشكل مباشر للإنسان، ولكن يجب على المسلم الرجوع إلى الله عز وجل وإلى كتابه الكريم، حيث أن القرآن الكريم كتاب سماوي فيه تعاليم الله عز وجل، لقوله:« لقد أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ».

وتابع أما ما ينتشر بين الناس وبين بعض من ينتسبون إلى الدعوة من مغالاة في وصف كتاب الله وآياته بصفات، وخواص تخرجه عن قدسيته كتاب سماوي كريم وبما ليس فيه فهذا ليس من الدين، وليس من سنة رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم.